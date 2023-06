SALDO SALARIAL de junho do Bolsa Família surpreende beneficiários de todo o Brasil

Falta menos de uma semana para que o Governo Federal retome os pagamentos de mais uma rodada do programa Bolsa Família. De acordo com as informações oficiais, os repasses serão retomados a partir do próximo dia 19 em um esquema de liberação semelhante ao que ocorreu em meses anteriores. Contudo, algumas novidades também estão à caminho.

A principal mudança ficará por conta do aumento do valor dos pagamentos do Bolsa Família para a maioria dos usuários do programa social. Segundo projeções do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a expectativa é de que a média de liberações do programa deste mês de junho atinja a marca dos R$ 714. Seria, portanto, o maior valor da história.

O motivo do recorde no Bolsa Família

O Ministério está confiante neste recorde na média de pagamentos do Bolsa Família porque a partir deste mês de junho, o Governo vai iniciar as liberações de mais um adicional no programa. Trata-se do bônus de R$ 50, que será pago para algumas famílias que fazem parte do benefício social. Poderão receber o saldo as pessoas que:

residem com crianças com idade entre sete e 12 anos;

residem com adolescentes com idade entre 13 e 18 anos;

residem com mulheres que estejam na condição de gestantes;

residem com mulheres que estejam na condição de lactantes.

O adicional de R$ 50 que será pago para os grupos acima, vai se juntar ao bônus de R$ 150 que já está sendo pago desde o último mês de março, e que deve seguir sendo depositado normalmente neste mês. Podem receber o saldo adicional de R$ 150 as pessoas que:

residem com crianças com idade entre zero e seis anos.

Os valores regulares

Os valores citados acima são apenas adicionais que devem ser somados com os valores regulares do Bolsa Família. Imagine, por exemplo, uma família que tem uma gestante em casa. Neste caso, eles recebem o valor regular do programa, mais os R$ 50 adicionais.



Você também pode gostar:

Mas qual é o valor regular que será pago no sistema do Bolsa Família neste mês de junho? A resposta para esta pergunta vai depender de quantos integrantes residem na sua casa.

Valor regular para famílias de 1 a 4 integrantes:

Se a sua família conta com algo entre um e quatro membros, o valor regular de pagamentos do Bolsa Família é R$ 600. Este é o valor mínimo que é pago dentro deste programa social. Ele é destinado apenas para os casos de famílias menores. Pessoas que residem sozinhas, por exemplo, recebem este valor.

Valor regular para famílias com mais de 4 integrantes:

Para as famílias que contam com mais de quatro integrantes, é preciso fazer um breve cálculo. Basta multiplicar a quantidade exata de membros por 142. O resultado dessa pequena equação será o valor regular dos pagamentos do Bolsa Família para esta família neste mês de junho.

5 integrantes: R$ 710 de valor base;

6 integrantes: R$ 852 de valor base;

7 integrantes: R$ 994 de valor base;

8 integrantes: R$ 1.136 de valor base;

9 integrantes: R$ 1.282 de valor base;

10 integrantes: R$ 1.420 de valor base.

O calendário

Como dito, os pagamentos regulares do Bolsa Família para este mês de junho devem começar no dia 19. Assim como nos meses anteriores, os repasses devem ser divididos em grupos distintos. Para saber a data do seu recebimento, é necessário verificar o final do seu Número de Identificação Social (NIS).

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).