Salt Bae reaparece na final da Liga dos Campeões após o escândalo que causou na Copa do Mundo de 2022

Clíder polêmico Salt Bae mais uma vez marcou presença em um grande evento público ao comparecer Cidade de ManchesterVitória de 1 a 0 na final da Liga dos Campeões sobre Inter.

O chef turco, que se tornou mundialmente conhecido por sua maneira de adicionar sal à carne grelhada, assumiu um perfil discreto e quase ‘desapareceu’ das mídias sociais depois de ser difamado por sua postura arrogante em relação aos jogadores argentinos no estádio Lusail após o Final da Copa do Mundo Catar 2022.

Na ocasião, o restaurador posou com vários jogadores campeões mundiais com a taça na mão e, em algumas imagens, foi visto fazendo sua pose característica em seus restaurantes.

Em 18 de dezembro, o momento em que Salt Bae perseguiu Leo Messi e o jogador argentino reagiu rejeitando-o para não posar com ele viralizou, mas o chef não desistiu e agarrou o novo Inter Miami jogador para tirar a foto com ele.

O saleiro foi muito criticado na época pelo que fez no campo de Lusail, porque fez coisas que não eram permitidas para uma personalidade que nada tinha a ver com a organização da FIFA ou com a seleção campeã do mundo.