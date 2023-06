Sami Sheen limpa o ar e revela a verdade por trás de seu rótulo de ‘profissional do sexo’

Sami Sheena filha de 19 anos de Charlie Sheen e Denise Richards, está abordando equívocos sobre sua carreira. em um recente TikTok vídeo, Sami se referiu a si mesma como uma “trabalhadora do sexo”, o que levantou algumas sobrancelhas. No entanto, ela esclareceu que é estritamente uma modelo OnlyFans e não está envolvida em atividades explícitas.

Em um TikTok postado em 10 de junho, Sami esclareceu as coisas, afirmando: “Não sou uma estrela p. Não me encontro com pessoas. Não me filmo fazendo sexo. Não faço isso, mas também não tenho nenhum julgamento para com as pessoas que o fazem.” Ela explicou ainda que atualmente se sente confortável com seu trabalho no OnlyFans, uma plataforma baseada em assinatura conhecida por conteúdo adulto. Sami enfatizou que existem várias formas de trabalho sexual e que ela adora seu trabalho em OnlyFans.

Sami ingressou no OnlyFans em junho do ano passado, pouco depois de completar 18 anos. charlie expressou sua desaprovação de sua decisão, mas depois reconheceu a importância de apoiá-la. Ele reconheceu que sua ex-esposa Denise lançar luz sobre pontos relevantes que ele havia negligenciado e descartado. Charlie agora está unido a Denise para apoiar a escolha de Sami e deseja sucesso em seu novo empreendimento.

A própria Denise se juntou ao OnlyFans algumas semanas depois de Sami, explicando que queria ser fiel a si mesma e achou a plataforma capacitadora para os criadores. Ela expressou seu descontentamento com as críticas que Sami enfrentou e esclareceu que também participou de sessões de fotos picantes ao longo de sua carreira. Denise acreditava que era injusto Sami receber uma reação negativa quando muitas pessoas compartilham conteúdo semelhante em plataformas como o Instagram.

Mãe e filha estão desafiando equívocos

Tanto Sami quanto Denise esperam desafiar equívocos e encorajar a compreensão sobre a plataforma OnlyFans. Eles acreditam em abraçar a autenticidade e apoiar as escolhas dos indivíduos em suas respectivas carreiras.

Enquanto Sami continua sua jornada como modelo OnlyFans, ela agradece o apoio de sua família e visa capacitar outras pessoas a serem fiéis a si mesmas em seus caminhos escolhidos.