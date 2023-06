São Cristóvão Saúde ABRE VAGAS de EMPREGO

O Grupo São Cristóvão Saúde, rede que conta com 110 anos de existência de excelência e credibilidade no atendimento à saúde, está com algumas vagas de emprego em aberto no mercado. Posto isso, confira a lista de vagas e não perca sequer um minuto:

Fisioterapeuta KIDS – São Paulo – SP – Fisioterapia;

Analista de Educação Continuada – São Paulo – SP – Enfermagem;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza Geral – São Paulo – SP – Limpeza;

Recepcionista Hospitalar – São Paulo – SP – Outras Especialidades Médicas;

Distribuidor de Farmácia – São Paulo – SP – Mensageiros;

Enfermeiro de Pronto Socorro Adulto – São Paulo – SP – Enfermagem;

Analista de Projetos – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Operador de Teleatendimento – São Paulo – SP – SAC;

Operador de Teleatendimento II – São Paulo – SP – SAC;

Psicopedagogo Ambulatorial PJ – São Paulo – SP – Psicologia;

Fonoaudiólogo Ambulatorial – São Paulo – SP – Fonoaudiologia;

Agente de Apoio (Maqueiro) – São Paulo – SP – Enfermagem.

Mais sobre o São Cristóvão Saúde

Falando mais sobre a instituição, vale frisar que, através do envolvimento de profissionais de extremo caráter e liderança, hoje é referência em saúde na região leste de São Paulo.

Todas as ações que persistiram durante décadas resultaram numa gestão focada ao desenvolvimento assistencial em prol da saúde e, ao chegar aos cem anos de credibilidade (em 2011), resulta num marco histórico de conquistas e progressos, como tem o orgulho de apresentar.

O São Cristóvão tem o compromisso de promover uma cultura de inclusão da diversidade, que capacita os colaboradores a contribuir com o seu melhor. Isto é, todos os candidatos qualificados serão considerados para as vagas, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas do São Cristóvão Saúde já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

