São João da Vila: Hotéis e pousadas de Penedo registram 100% de ocupação para este final de semana

Assessoria SETUREC

Feriadão de Corpus Christi movimentado na histórica Penedo e fortalecido por evento junino e influenciadores digitais

O feriadão de Corpus Christi está sendo bastante movimentado na cidade de Penedo. O evento junino promovido por um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, Carlinhos Maia, agita o final de semana. Reflexo principal disso são os hotéis e pousadas, que registram 100% de ocupação.

O São João da Vila é um evento tradicional, complementa os festejos juninos na cidade de Penedo e vai receber mais de 600 pessoas, entre personalidades da mídia, influenciadores digitais e famosos.

“A realização do evento aqui, em nossa cidade, é muito importante, pois, além de movimentar Penedo e toda a sua infraestrutura turística, é uma grande oportunidade de visibilidade, através das personalidades com milhões de seguidores por todo o país, que estarão com os olhos voltados para as belezas e encantos de Penedo, gerando uma divulgação espontânea sem precedentes para a cidade como destino turístico”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Dentre as atrações do São João da Vila, estão Chambinho do Arcodeon, que interpretou o Rei do Baião nos cinemas, no filme Gonzaga de Pai para Filho, Joelma, Priscilla Senna, Lady Falcão, Simaria e as bandas Baby Som, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Forrozão Tropykália, além das quadrilhas alagoanas Luar do Sertão e Santa Fé.

Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC