Sapore tem mais de 100 VAGAS ABERTAS; Veja!

A Sapore, empresa que é a primeira multinacional genuinamente brasileira de restaurante corporativo, está com inúmeras vagas de emprego disponíveis no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas listadas:

Gerente de Unidade – Nutricionista – Mogi das Cruzes – SP – Cozinha;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Cubatão – SP – Segurança;

Cozinheiro (a) – São Paulo – SP – Cozinha;

Analista de Planejamento de Cardápios Pleno – Campinas – SP – Cozinha;

Cozinheiro Líder – Biguaçu – SC – Cozinha;

Nutricionista – Betim – MG – Enfermagem;

Estagiário em Arquitetura – Campinas – SP – Arquitetura, Urbanismo;

Oficial de Cozinha – Campo Grande – MS – Cozinha;

Oficial de Serviços – Gravataí – RS – Limpeza;

Oficial de Serviços – Hortolândia – SP – Limpeza;

Lider de Serviços – Biguaçu – SC – Cozinha;

Assistente Administrativo – Antônio Carlos – SC – Administração Geral;

Estoquista – Maringá – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Analista de Infraestrutura e Redes – Campinas – SP – Infraestrutura;

Chefe de Cozinha – Cordeirópolis – SP – Cozinha.

Mais sobre a Sapore

Falando mais sobre a Sapore, é válido frisar que a empresa foi fundada em 1992, a empresa transformou a alimentação coletiva em restaurantes corporativos e segue inovando no segmento de Food Service com soluções para empresas, indústrias, escolas, hospitais e eventos. Ao todo, são mais de 1.3 milhão de refeições diariamente em todo Brasil, México e Colômbia.

Além disso, com produtos inovadores, a marca atende grandes e reconhecidas empresas em todo o Brasil. Com mais de 16 mil colaboradores, um dos grandes diferenciais da Sapore é maneira como é vista pelo mercado.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Sapore, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!