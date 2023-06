SAQUE de quase R$500 na Caixa vai ser bloqueado e brasileiros precisam correr contra o tempo

O limite de tempo para resgatar R$ 450 na Caixa Econômica Federal está próximo de se encerrar. Esse montante é destinado aos trabalhadores nascidos em abril que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O valor anual do saque é determinado pela aplicação de uma taxa, que varia de 5% a 50%, juntamente com um valor adicional (consulte a tabela abaixo). Por exemplo, um trabalhador com um saldo de R$ 1.000 no fundo pode retirar na Caixa R$ 400 (taxa de 40%) mais R$ 50 (adicional), totalizando R$ 450.

Tabela de saque-aniversário do FGTS da Caixa

É essencial compreender seu funcionamento. Como o próprio nome sugere, a retirada pode ser realizada anualmente, no mês de aniversário do trabalhador. Ao aderir a essa modalidade, o indivíduo adquire o direito de sacar uma parte do saldo da conta do fundo.

No entanto, essa opção tem uma restrição. Ao escolher o saque-aniversário, perde-se a possibilidade de resgatar o valor integral do FGTS em caso de demissão. Atualmente, para calcular o valor que pode ser recebido anualmente, é necessário considerar a taxa e o valor adicional, como explicado anteriormente. Portanto, a melhor maneira de descobrir o montante é por meio da tabela a seguir:

Saldo Saque % Adicional fixa R$ 500,00 50 – R$ 500,01 até R$ 1.000,00 40 R$ 50,00 R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00 30 R$ 150,00 R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00 20 R$ 650,00 R$ 10.000,01 até R$ 20.000,00 10 R$ 1.150,00 Acima de R$ 20.000,00 5 R$ 2.900,00

R$ 450 na conta da Caixa: saiba como aderir ao saque

Para aderir a essa modalidade, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) ou o site. Após acessar, é preciso selecionar “Meu FGTS” e “Saque-Aniversário”, concordar com os termos e condições, e indicar uma conta da Caixa para receber o dinheiro.

O prazo para adesão e acesso à parcela do saldo se encerra no último dia do mês de aniversário da pessoa. Já a retirada fica disponível por 3 meses, contados a partir da data inicial de disponibilidade. Portanto, para quem nasceu em abril, o saque estará disponível até o dia 30 de junho.

Como funciona o app do MEU FGTS



O aplicativo MEU FGTS é uma ferramenta que permite aos trabalhadores acompanharem as movimentações em sua conta vinculada ao FGTS. O app é oferecido pela Caixa Econômica Federal e pode ser baixado gratuitamente na App Store e no Google Play. Algumas das funcionalidades do aplicativo incluem:

Consulta ao saldo e extrato das contas FGTS;

Opção pela sistemática de saque (Saque-rescisão ou Saque-aniversário );

); Saque Digital para os motivos de saque rescisão e aposentadoria com indicação de conta para depósito (CAIXA ou outros bancos);

Solicitação de saque para os demais motivos de saque, com o envio dos documentos;

Cadastramento de conta CAIXA ou outros Bancos, para crédito do FGTS em caso de saque.

Como baixar e usar o app?

Para baixar e usar o aplicativo MEU FGTS, siga os seguintes passos:

Baixe o aplicativo MEU FGTS na loja de aplicativos do seu celular ( App Store ou Google Play );

ou ); Faça o cadastro no aplicativo com seu CPF e uma senha numérica de 6 dígitos;

Após o cadastro, você poderá acessar as funcionalidades do aplicativo , como consultar o saldo e extrato das contas FGTS, optar pelo Saque-aniversário, solicitar saques e cadastrar uma conta para receber o crédito do FGTS;

, como consultar o saldo e extrato das contas FGTS, optar pelo Saque-aniversário, solicitar saques e cadastrar uma conta para receber o crédito do FGTS; Para solicitar um saque, basta acessar a opção “Solicitar Saque” no menu do aplicativo e seguir as instruções.

Além disso, é possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa Econômica Federal.