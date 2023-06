Saquon Barkley, do Giants, elogia Tony Pollard, do Cowboys: “Um dos meus laterais favoritos no momento”

Tony Pollard está prestes a ocupar o centro do palco como a vaca sino correndo de volta Dallas. Com Ezequiel Elliot fora de cena, Pollard está pronto para brilhar. E adivinha quem pensa muito dele? Ninguém menos que rival Gigantes de Nova York‘ estrela correndo de volta Saquon Barkley.

Em entrevista com ESPN Fantasy Sports, Barkley não conteve sua admiração por Pollard. “Tony Pollard … ele é provavelmente um dos meus zagueiros favoritos no momento … Ele simboliza todas as zagas.” Agora, isso é um elogio sério vindo de um running back com as credenciais de Barkley. Você pode apostar que Pollard está se sentindo muito orgulhoso desse endosso.

O que mais se destaca na declaração de Barkley é quando ele se refere a Pollard como “um back down”. Com Elliott fora, Pollard terá que intensificar e provar a si mesmo nesse papel para os Cowboys nesta temporada. E com base em seu desempenho nas temporadas anteriores, ele é mais do que capaz de entregar. Pollard mostrou capacidade de esquiva de elite, habilidades de corrida em campo aberto e capacidade de forçar os tackles.

Está claro que Pollard terá um papel significativo no esquema ofensivo dos Cowboys este ano. Ao lado do craque dinâmico Cee Dee LambPollard será um alvo principal para Mike McCarthy e Dak Prescott. Eles estarão alimentando-o com a bola cedo e com frequência, maximizando suas habilidades de jogo.

O futuro de Barkley com os Giants é incerto

Enquanto Pollard parece ser uma coisa certa para o vaqueiros, o futuro de Barkley com os Giants é obscurecido pelas negociações do contrato. Os fãs da NFL esperam ansiosamente por uma resolução que permita Barkley para se juntar a Pollard como outro running back dominante da NFC East, pronto para dar um show todos os domingos.

Apesar de serem rivais amargos, os Cowboys e os Giants ainda podem mostrar algum amor e respeito um pelo outro. Os elogios de Barkley a Pollard são uma prova do talento e potencial que ele vê na estrela emergente. Enquanto Pollard se prepara para liderar o ataque rápido dos Cowboys, ele pode confiar no apoio que recebeu de um dos melhores running backs da liga. É hora de Pollard provar que é digno dos holofotes e cumprir as expectativas colocadas sobre ele.