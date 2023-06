Sargento Massacre emocional sobre a morte de Iron Sheik, ‘Eu te amo para sempre’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

“Eu te amo, Sheik. Eu te amo para sempre.”

É isso Sargento abate com a morte de seu rival, tornou-se parceiro estável e, o mais importante, amigo íntimo, O Sheik de Ferro … que faleceu aos 81 anos na quarta-feira.

TMZ Sports conversou com o Hall da Fama da WWE sobre a morte de seu amigo … do impacto de Sheik no esporte (e algumas de suas maiores estrelas como Hulk Hogan) para como eles se conheceram décadas atrás.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

“Eu conheci [Sheik] quando ele estava passando pelo campo de treinamento em Minnesota com Verne Gagne, junto com Ric Flair”, explicou Slaughter, falando sobre sua primeira interação na década de 1970 com o lutador nascido no Irã.

Para sua informação, Gagne era um treinador e promotor que dirigia a American Wrestling Association (AWA), com sede em Minneapolis.

Sargento diz que se tornou amigo de Sheik rapidamente e os caras até trabalharam juntos na empresa de telhados de seu pai.

O Iron Sheik foi um dos maiores heels que o wrestling profissional já viu e, embora ele estivesse interpretando um personagem, os fãs levam isso a sério. Perguntamos a Slaughter se o ódio chegou a Sheik.

“Nunca difícil [on Sheik]. Isso alimentou o fogo. Apenas alimentou o fogo”, disse o HOF.

Slaughter também falou sobre o amor de Sheik por sua família – sua esposa e filhos.

“Ele era um personagem. Eu era um personagem. Mas nós dois tínhamos famílias e amávamos nossas famílias.”

Tragicamente, Sheik perdeu uma de suas filhas no início dos anos 2000 … e apesar de sentir falta de seu amigo, o sargento. Slaughter, lutando contra as lágrimas, diz que está feliz sabendo que finalmente estará reunido com seu filho.