Saucy Santana ameaçada com processo depois de perder $ 25K Pride Performance

Fomos informados de que eles contrataram Saucy, e ele até ajudou a promover o evento no IG – mas depois perdeu a apresentação … aparentemente, devido a um atraso no voo.

Os organizadores dizem que o único objetivo do evento era fazer com que as pessoas fossem testadas e, enquanto os fãs lotavam as portas … OMOV diz que eles desistiram quando perceberam que Saucy não compareceu.