Scottie Pippen Jr. e Marcus Jordan se unem via conversa na NBA, revela Larsa Pippen

Larsa Pippen revelou recentemente que seus quatro filhos “amam” Marcus Jordanque se relaciona com Scottie Pippen Jr.. através da NBA conversa, e fala com jovem de 21 anos Preston Pippen sobre moda.

Pippen Jr., 22 anos, joga pelo Los Angeles Lakers e está atualmente em um contrato de mão dupla com seus Liga G afiliado, o South Bay Lakers. Tanto ele quanto Marcus entendem como é viver na sombra de seus pais.

“[My kids], eles amam Marcus”, disse Larsa. “Tipo, eles o amam e eu sinto que falamos sobre as mesmas coisas. Então, quando estou conversando com meu filho mais velho, Scotty, sobre basquete, Marcus participa da conversa. [Then when I am] conversando com meu filho Preston sobre moda, Marcus tem uma loja de roupas – ele tem uma butique – então ele entra na conversa. É apenas um ajuste fácil para nossa família.”

Larsa, 48, também disse em entrevista ao Semanal dos EUA no início desta semana que ela e Scottie Pippen Sr.. não discuta seus relacionamentos românticos.

“Depois que terminamos, sinto que nunca perguntei [Scottie] sobre sua vida pessoal. Ele nunca me perguntou sobre minha vida pessoal”, disse Larsa. “Acho que as únicas conversas que tivemos depois que terminamos [were] realmente sobre nossos filhos.”

Marcus Jordan se dá bem com os filhos de Larsa Pippen?

Marcus, 32, também esteve presente na entrevista. Eles estavam promovendo seu novo Ansiedade de separação podcast e ele falou sobre seu relacionamento com os filhos de Larsa.

“Sinto que os filhos dela são um pouco mais velhos”, disse Marcus. “Eu sinto que se você está namorando alguém com filhos mais novos, talvez você precise incutir sua perspectiva sobre eles de uma maneira diferente. Mas eu sinto que o relacionamento de Larsa com seus filhos – ela é a melhor amiga deles. Eles conversam todos os dias. E então, é uma das coisas que admiro nela.

“Para mim é mais [like] Eu sou uma mosca na parede. Eles têm suas conversas e sempre que posso falar isso faz sentido – eu tento fazê-lo. Mas acho que por termos idades mais próximas, acho que temos muito em comum. Estou muito feliz por eles terem me recebido tão bem.”

Pippen Sr., 57, está em uma batalha constante contra Michael Jordan desde então A última dança foi liberado. Ele sente que MJ fez ele e seus outros companheiros de equipe ficarem mal enquanto se glorificava.

Larsa não se importa com Scottie Pippen vs. Michael Jordan

Muitos fãs acreditam que Pippen Sr. está atacando seu antigo búfalos de Chicago companheiro de equipe porque Marcus está namorando Larsa.

Larsa disse em uma promo para o podcast que ela e Marcus não vão deixar seus sobrenomes atrapalharem seu amor.

Ela também afirmou, no entanto, que ambas as famílias estão felizes por eles e apóiam o relacionamento.

Larsa e Marcus falaram sobre como seu amor floresceu durante o primeiro episódio de Ansiedade de separação. Pippen Sr. então se tornou viral por posar com a modelo mais alta do mundo.