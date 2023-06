Scottie Scheffler comemora a águia de 197 jardas no US Open, a bola lentamente encontra o buraco

Corld não. 1 jogador de golfe Scottie Scheffler comemorou uma incrível águia sábado durante a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos 2023. A bola rolou lentamente para o buraco 17 enquanto Circuito PGA fãs aplaudiram em uníssono.

Scheffler, 26, terminou a rodada com dois pontos abaixo do par para um total de -7 antes do domingo, o suficiente para um quarto lugar. Ele está quatro tacadas atrás do líder, Rickie Fowlerque busca conquistar seu sexto Circuito PGA vitória.

Quando Scheffler acertou a bola a 197 jardas de distância, ele imediatamente se virou para apertar a mão de seu caddie, sabendo que ele encontraria o green.

Assim que a bola encontrou o buraco de tal forma que faria alguém pensar que há um ímã envolvido, Scheffler trocou o aperto de mão por abraços e saltos.

Scheffler fez outra tacada excelente no dia 18, um birdie em um buraco par 4.

Scottie Scheffler quer seu segundo major

Embora Fowler ainda não tenha vencido um major, Scheffler não está muito à frente. Ele tem apenas mais uma vitória no PGA Tour do que o atual líder do US Open.

Scheffler também tem apenas um grande campeonato, o Torneio Master 2022. Uma vitória no US Open continuaria a consolidar seu legado como o melhor jogador de golfe desta geração.

Ele continua acertando chutes incríveis como a águia de quinta-feira que fazem os fãs se apaixonarem ainda mais por ele.

Mesmo influenciador de golfe Paige Spiranac elogiou a jogabilidade inacreditável de Scheffler.