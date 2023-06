Levar multa no trânsito é o terror de todos os motoristas, não é verdade?

Isso porque, além de doer no bolso, as multas ainda geram muitas dores de cabeça, uma vez que a maioria delas vem acompanhadas de pontos na CNH.

Recentemente, mais uma polêmica está deixando os motoristas apreensivos. Isso porque existe um item que não deve ser utilizado no carro, de acordo com o CTB.

E, para evitar uma multa alta e inesperada, é necessário que os condutores fiquem a par de que item é esse e qual é o valor da autuação.

Para isso, reunimos algumas das principais informações

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Se você usar este item no carro, vai levar multa

O uso de engates para reboque em carros se tornou uma polêmica nos últimos tempos. Isso ocorre pois nem todos os modelos de automóveis são aptos para receber esse equipamento.

Além disso, essa polêmica ganhou ainda mais força recentemente, quando a Chevrolet lançou a Montana. Uma picape utilitária que não possui capacidade de instalação de engate, nem mesmo por objetivo estético.

Essa situação levanta questionamentos sobre quais veículos são permitidos usar esse item e o que a lei brasileira tem a dizer sobre o assunto.



Qual a restrição nos veículos da Chevrolet?

De acordo com o livreto do veículo, diversos modelos da Chevrolet, como o Onix, Onix Plus e Tracker, não possuem a capacidade de instalar engates para reboque, conforme. Essa proibição também se estende à Chevrolet Montana, mesmo sendo uma picape utilitária.

Por outro lado, concorrentes de outras fabricantes permitem a instalação de engates, como é o caso do Fiat Toro e Renault Oroch.

Sendo assim, muitos proprietários desses veículos ficam em dúvida, uma vez que os modelos são bem parecidos.

Quais são as restrições em outros modelos de veículos?

Ademais, a Toyota também impõe restrições quanto ao uso de engates em seus veículos. Até 2019, o Corolla estava proibido de usar engate, e atualmente, apenas a geração atual e o SUV Corolla Cross possuem essa permissão.

Já a Honda não possui nenhum modelo com permissão para tração de reboque. Entretanto, no caso da Nissan, apenas a picape Frontier possui essa capacidade, exclusivamente para carretinhas e trailers.

O que a lei brasileira diz sobre o uso de engates para reboque?

Por mais que os proprietários fiquem confusos e o uso de engates para reboque seja polêmico, a resolução número 937 do Contran é clara quanto ao assunto.

Assim sendo, de acordo com a lei brasileira, os veículos com peso bruto total de até 3,5 kg precisam ter a capacidade de tração de reboque declarada pela fabricante ou importadora no manual do proprietário.

Além disso, somente devem produzir os engates, empresas registradas junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Veja as principais multas aplicadas no Brasil

Além do uso do engate, o Código de Trânsito Brasieliro (CTB) ainda aplica multas e adiciona pontos na CNH dos motoristas por diversas infrações. Dentre as mais aplicadas podemos citar:

Excesso de velocidade – de R$195, 23 a R$880,41 mais 7 pontos na carteira

Dirigir embriagado – R$2.934,70 mais 7 pontos na carteira;

Não utilizar o cinto de segurança – R$195,23 mais 4 pontos na carteira;

Transportar crianças sem cadeirinha – R$293,47 mais 5 pontos na carteira.

Ademais, segundo o Artigo 165 do CTB, as infrações gravíssimas, como é o caso de dirigir embriagado, recebem uma multiplicação de 3, 5 e 10 vezes no valor da multa.

Como evitar levar multa por usar engate de forma inadequada?

Para evitar levar multas por utilizar engate de forma inadequada, o item precisa possuir uma placa com as seguintes informações:

Nome do fabricante;

CNPJ;

Autorização do Inmetro;

Modelo do carro para qual foi produzido e;

A Capacidade Máxima de Tração (CMT).

Além disso, essa placa precisa estar bem visível e legível.

Se você não cumprir essas exigências, pode levar multa

Por fim, caso o motorista não cumpra essas exigências, poderá desembolsar o valor de R$193,23. Além de ainda levar 5 pontos da CNH.

Ademais, em alguns casos, o proprietário pode ter seu veículo retido até que consiga regularizar a situação para para transitar nas vias.

Portanto, antes de instalar um engate em seu veículo, é importante verificar se ele está de acordo com a lei para evitar multas e possíveis problemas.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre as exigências do CTB para uso de engate no veículo, é só seguir as orientações para não levar multa!

