Sean Brady fora do UFC 290; Jack Della Maddalena pronto para lutar contra ‘qualquer um’ de 170 a 185 libras

O card do UFC 290 sofreu um golpe a pouco mais de uma semana do evento, já que Sean Brady foi forçado a desistir de sua luta nos meio-médios contra a estrela em ascensão Jack Della Maddalena.

Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting na sexta-feira com Brady também postando uma foto sua recebendo fluidos ou remédios no Instagram junto com a legenda ‘Dia 4’. A notícia da saída de Brady foi relatada pela primeira vez em Twitter.

Após a notícia de que Brady estava fora, Della Maddalena aguarda ansiosamente uma possível substituição com o lutador australiano disposto a lutar “qualquer um” ​​de 170 a 185 libras, de acordo com seu camp em mensagem ao MMA Fighting.

Até o momento, o UFC não garantiu um oponente em potencial para Della Maddelena, que atualmente ostenta um cartel perfeito de 4-0 no octógono com finalizações no primeiro round.

Della Maddalena tem sido apontado como um futuro candidato ao título, mas em vez de esperar por um adversário classificado ou competir em uma data posterior, ele está em Las Vegas com a esperança de lutar em 8 de julho.

Quanto a Brady, a infeliz notícia vem depois que ele também foi forçado a desistir de sua luta marcada anteriormente contra Michel Pereira em março. O nativo da Filadélfia está esperando para se recuperar de sua primeira derrota na carreira após a queda para Belal Muhammad em outubro passado.

Agora parece que Brady terá que esperar até uma data posterior para tentar se colocar de volta na coluna de vitórias depois de ser forçado a sair do UFC 290, enquanto Della Maddalena aguarda notícias sobre ainda potencialmente competir em uma luta diferente.

Mike Heck contribuiu para este relatório