Sean O’Malley questiona se o UFC deveria criar uma promoção separada só para mulheres

Sean O’Malley tem algumas reflexões sobre o MMA feminino.

Em um episódio recente de seu podcast TimboSugarShow, O’Malley estava conversando com seu treinador Tim Welch e dois amigos quando, por algum motivo, Welch trouxe à tona um antigo tweet de Islam Makhachev, já excluído, proclamando que “este não é um esporte feminino”. Isso fez as engrenagens de O’Malley girarem, levando-o a sugerir esse experimento mental.

“E se houvesse um ‘WUFC’?” disse Sean O’Malley. “E se eles tivessem seu próprio programa? Isso duraria? Eles seriam capazes de vender pay-per-views, eles seriam capazes de lotar arenas? Eu só estou perguntando. E se fosse o ‘WUFC’? Ainda é o UFC, ainda é Dana, ainda é o UFC empurrando essas lutas e promovendo-as – isso duraria?”

Nos primeiros 20 anos de existência, o UFC não promoveu lutas femininas de nenhum tipo. Então, em 2013, o UFC realizou sua primeira luta feminina quando Ronda Rousey defendeu seu título peso-galo do UFC contra Liz Carmouche no UFC 157. A promoção não olhou para trás desde então, com as mulheres representando cerca de 20 por cento da lista atual e 16 por cento da as lutas da promoção em 2022. Dito isso, as mulheres apenas eventos principais seis dos 42 eventos do UFC em 2022, e O’Malley sugere que as mulheres podem não ser tão divertidas quanto seus colegas masculinos.

“Não estamos dizendo que eles são ruins”, explicou Sean O’Malley. “Estamos falando de um ponto de vista de puro entretenimento. Olhe para a WNBA, olhe para a NBA. Existem algumas lutas de garotas que são muito divertidas. Há um pouco…

“WNBA – WUFC, eu gostaria. Acho que seria interessante… Não estamos falando de habilidade, eles são muito, muito habilidosos. Estou falando de uma perspectiva de puro entretenimento. Tipo, ‘Mal posso esperar por essa luta.’”

Embora seja improvável que o UFC bifurque suas divisões masculina e feminina, a promoção costumava ter um relacionamento comercial com o Invicta FC, feminino, e ainda recruta pesadamente de sua lista de lutadores.

O’Malley não tem muito tempo para analisar as complexidades da dinâmica de gênero nos esportes profissionais, já que “Sugar” está escalado para enfrentar Aljamain Sterling pelo título dos galos no evento principal do UFC 292, que acontece no TD Garden em Boston em 19 de agosto. Mas talvez O’Malley possa pedir a seus co-headliners uma perspectiva, já que a campeã peso-palha Weili Zhang defenderá seu título contra Amanda Lemos no evento co-principal.