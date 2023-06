Seara divulga novas vagas de emprego pelo país

A renomada empresa de alimentos Seara, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. A iniciativa visa expandir sua equipe e fortalecer ainda mais suas operações em território nacional.

Seara anuncia novas contratações em unidades ativas no Brasil

Com um amplo portfólio de produtos e uma posição consolidada no mercado, a Seara oferece oportunidades de trabalho em várias áreas, desde produção e logística até vendas e marketing. As vagas são voltadas para profissionais com diferentes níveis de experiência e formação acadêmica, proporcionando oportunidades para candidatos com variados perfis e interesses.

De acordo com a empresa, as novas vagas estão distribuídas em diferentes estados, abrangendo tanto a capital quanto cidades do interior. Dessa forma, busca-se alcançar uma maior diversidade geográfica e oferecer oportunidades de emprego para diferentes regiões do país.

A Seara é reconhecida por seu compromisso com a qualidade dos alimentos e sua responsabilidade social. Além de proporcionar um ambiente de trabalho estimulante e desafiador, a empresa também oferece benefícios competitivos e oportunidades de crescimento profissional para seus colaboradores.

Ao longo dos seus 60 anos de história, a companhia consolidou sua reputação como uma empresa comprometida com a qualidade, inovação e satisfação dos clientes. Seu portfólio diversificado de produtos inclui carnes suínas, aves, alimentos processados, embutidos, pratos prontos, vegetais congelados e muito mais.

A empresa sempre se esforçou para atender às necessidades e preferências dos consumidores, oferecendo um amplo portfólio de opções saborosas e nutritivas para o dia a dia.

Veja as vagas abertas para candidatura:

Assistente Comercial – Trindade do Sul;







Supervisor de Higienização – Duque de Caxias;







Técnico Eletromecânico – Itaiópolis;







Operador de Caldeira – Itaiópolis;







Coordenador de Qualidade – Gaspar;







Supervisor de Produção – Itajaí;







Supervisor de PCP – Santa Catarina.



Como se candidatar

As informações completas sobre as vagas e os processos seletivos da empresa Seara podem ser encontradas no site 123empregos.

Com a divulgação dessas novas vagas, a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país, contribuindo para a geração de empregos e oferecendo oportunidades de trabalho para profissionais talentosos em diferentes localidades.

