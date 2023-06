Secretaria da Educação MS abre processo seletivo com 147 vagas

Ao todo, a Secretaria da Educação oferece 147 vagas para contratação imediata.

A Secretária de Estado de Administração, no estado do Mato grosso do Sul, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental.

As oportunidades são para os cargos de Agente de limpeza e Agente de Merenda.

Vagas e salários Secretaria da Educação – MS

Ao todo, a Secretaria da Educação oferece 147 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Agente de limpeza – 63 vagas;

Agente de Merenda – 84 vagas.

O salário oferecido pela Secretaria da Educação é de R$ 1.651,44 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:



Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições Secretaria da Educação – MS

Os interessados em participar do processo seletivo da Secretaria da Educação – MS têm até o dia 30 de junho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site.

Atribuições de cargo Secretaria da Educação – MS

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Agente de limpeza

Fazer limpeza de pisos, remoção de pó, limpeza de vidros e janelas, limpeza de móveis e superfícies, organização de objetos, reposição de suprimentos, como papel higiênico e sabonetes, e a garantia de que o ambiente esteja limpo e arrumado.

Limpeza e desinfecção de vasos sanitários, pias, espelhos, azulejos e outras superfícies. Reposição de papel higiênico, toalhas de papel e sabonetes.

Coleta de lixo, separação adequada de resíduos recicláveis e não recicláveis, e descarte correto dos resíduos de acordo com as regulamentações locais.

Responsabilidade pela limpeza, manutenção e armazenamento adequado de equipamentos de limpeza, como aspiradores de pó, esfregões, vassouras e panos de limpeza.

Conhecimento e cumprimento de procedimentos de segurança relevantes, como o uso adequado de produtos químicos de limpeza, a identificação e relato de situações de risco e o uso de equipamentos de proteção individual, quando necessário.

Comunicação efetiva com colegas de trabalho, supervisores e clientes, relatando problemas ou solicitações especiais, e fornecendo um bom atendimento ao cliente quando necessário.

Agente de Merenda

Preparar refeições de acordo com as diretrizes e cardápios estabelecidos, seguindo receitas e procedimentos específicos. Isso pode envolver o corte de legumes, preparação de ingredientes, cozimento de alimentos e montagem de pratos.

Assegurar que as práticas de higiene e segurança alimentar sejam seguidas em todas as etapas da preparação das refeições. Isso inclui a limpeza adequada das mãos, a manutenção da área de preparação limpa e organizada, o armazenamento correto de alimentos e a manipulação adequada de utensílios e equipamentos.

Etapa processo seletivo Secretaria da Educação – MS

O processo seletivo para a Prefeitura de Secretaria da Educação contará com a seguinte etapa:

Análise de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.