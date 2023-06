Secretaria de Cultura de Penedo orienta setores do município sobre a realização do Arroche o Nó 2023

Secom PMP

O resgate dos festejos juninos em Penedo pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas foi tema de reunião promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) nesta terça-feira, 13.

As demandas de todos os setores da Prefeitura de Penedo para o trabalho durante os cinco dias consecutivos da super festa Arroche o Nó 2023 foram apresentadas e debatidas durante o encontro realizado na sala de reuniões da SEMCLEJ.

A Secretária Teresa Machado e o Superintende de Lazer, Cultura e Eventos, Marcos Muniz, coordenam o alinhamento dos festejos juninos que, apesar da tradição em Penedo, só voltaram ao calendário de eventos do município na gestão do Prefeito Ronaldo Lopes.

A agenda de trabalho sobre mais um grande evento que aquece a economia de Penedo contou com a participação de representantes da SMTT, Guarda Patrimonial, Vigilância Sanitária, Superintendência de Iluminação Pública (SIPE), Secretaria de Saúde (SEMS), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Gabinete Civil e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

O Arroche o Nó 2023 será realizado no período de 27 de junho a 1º de julho no estacionamento da Prainha Nova de Penedo, com acesso gratuito do público aos shows de forró, reunindo artistas locais e nacionais. Confra a programação no link abaixo.

