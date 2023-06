Secretaria de Saúde de Penedo lança o programa de rádio Resolve Saúde no Ar

Assessoria SEMS Penedo

As novidades dentro da gestão Penedo, Crescendo com Seu Povo não param. A partir desta quarta-feira, 07, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) vai ter quadro fixo “Resolve Saúde no Ar” no Programa do João Lucas (Rádio Penedo FM).

Toda primeira quarta-feira de cada mês, a Secretária de Saúde Waninna Mendonça, juntamente com a equipe técnica da SEMS, estará em contato direto com a população, a partir das 10h, para solucionar problemas e passar todas as informações necessárias sobre os serviços da pasta.

“Como saímos de um período de dois anos de pandemia, muitas demandas ficaram reprimidas. Fizemos neste ano muitas mudanças, principalmente de fluxo de marcações, por isso pedimos esse espaço na rádio para ter mais contato com a população. O foco desse primeiro programa será o fluxo dos atendimentos e marcações”, explica Waninna.

A ideia é que as pessoas que tenham algum tipo de problema relacionado com serviços de saúde pública entrem em contato durante o programa, com o cartão do SUS em mãos para que a equipe técnica faça o encaminhamento aos setores responsáveis e tenham suas solicitações atendidas.

“Queremos pegar essa demanda no ar e solucionar na hora. Pegar o cartão SUS do paciente, ver qual a situação, organizar o fluxo e deixar essa pessoa encaminhada. Essa é a principal função do Resolve Saúde no Ar”, afirma a secretária.