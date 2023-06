Secretaria de Saúde de Penedo reorganiza fluxo para marcação de consultas e exames

Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria Municipal da Saúde (SEMS) aproveitou a estreia do quadro mensal Resolve Saúde no Ar, no programa do João Lucas (Rádio Penedo FM), para solucionar problemas dos ouvintes e informar sobre melhorias adotadas na pasta da Prefeitura de Penedo

A Secretária Waninna Mendonça e equipe técnica explicaram sobre a reorganização do fluxo de marcação de consultas e exames em Penedo. A iniciativa da gestão Ronaldo Lopes orienta todos os profissionais dos postos de saúde sobre o novo sistema.

“Antes a gente não tinha em Penedo e nem no estado de Alagoas dados para saber qual era a demanda reprimida de consultas e exames, principalmente após dois anos de pandemia. Desde novembro, nós começamos a organizar todo o fluxo e hoje temos esses números para começar a resolver o problema e não deixar ninguém sem solução”, explica Waninna.

O paciente que vai ao posto de saúde para consulta médica recebe os encaminhamentos, seja de exames ou para especialistas. O usuário, ao sair do consultório, deve entregar na recepção do posto os encaminhamentos para a devida inserção no sistema on-line.

“Com o nome no sistema, o paciente é colocado em uma fila e será avisado quando os exames ou consultas forem marcadas. Assim sabemos, por meio do número do cartão SUS, quando o paciente foi ao posto, colocado no sistema e se já foi marcado seu exame ou consulta. Os casos de urgência vão automaticamente para o topo dessa lista”, esclarece a Secretária Municipal de Saúde.

O sistema é muito funcional já que Penedo dispõe de Centro de Diagnóstico, Laboratório, Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Saúde da Mulher e doze médicos especialistas para atender pacientes, sem precisar deslocá-los para outras cidades.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media