Secretaria Estadual da Cidadania realiza Censo da Pessoa com Deficiência

Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência de Alagoas está realizando o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência (PcD). A pesquisa tem como objetivo levantar dados que irão gerar subsídios para elaboração de políticas públicas efetivas a essa parcela da população.

Para participar da pesquisa, basta responder ao formulário online disponível no site da Secdef no link – http://censo.pcd.al.gov.br/lgpd

O questionário também está acessível em Libras, com softwares leitores de tela utilizados por pessoas com deficiência visual e pode ser preenchido pela própria pessoa com deficiência ou por seus representantes legais.

“É importante a participação dos nossos deficientes ou representantes legais no censo, pois é através desses dados que poderemos saber as reais necessidades dessas pessoas e ajudar na elaboração de políticas públicas para garantir os direitos e melhorar a qualidade de vida desses munícipes”, destaca a diretora de Atenção Primária da SEMS Penedo, Monike Souza Nunes Damasceno.

A Secdef informa que o formulário ficará disponível até setembro e que equipes da secretaria farão visitas aos municípios e às instituições que atendem pessoas com deficiência em todas as regiões do estado para apresentar a pesquisa e ampliar a adesão da população.