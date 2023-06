Selena Gomez parece deixar de seguir Zayn Malik, Hadid Sisters e Dua Lipa

Diz-se que o cantor deixou de seguir uma série de pessoas famosas ultimamente – incluindo Zayn Malik , com quem ela estava namorando em março. Não apenas isso… mas sua mãe bebê, Gigi Hadid e sua irmã, Bela também foram apagados da guia “seguindo” do IG.

Embora não esteja claro quando Selena parou de seguir essas pessoas, sabemos com certeza que eles não estão lá agora. E SG estava seguindo a maioria (se não todos) deles no passado recente.

À primeira vista – juntamente com a história de rixas de mídia social de Selena – parece que sim … especialmente na frente de Zayn. Rumores circularam na primavera passada sobre os dois se vendo, para não mencionar um avistamento recente onde foram vistos se beijando no jantar.

Os Hadids e Selena também se envolveram ao longo dos anos – e quanto a Dua, ela estava entusiasmada com Selena há apenas 6 ou 7 meses quando perguntada sobre a perspectiva de colaborar com ela … idem para Selena, BTW, que foi citada como sendo baixo no mesmo artigo.