‘Selling Sunset’ Nicole Young está pronta para superar o drama com Chrishell Stause

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Estrela de “Selling Sunset” Nicole Young está estendendo um ramo de oliveira para sua co-estrela Chris Shell Stause … dizendo que está pronta para superar todo o drama, de uma vez por todas.

Conversamos com a novata ‘SS’ no Sunset Plaza, e ela se abriu sobre sua rivalidade com Chrishell – uma que a tornou alvo de algumas ameaças de morte muito brutais.

Nicole nos conta, as coisas foram longe demais no show entre eles. Ela diz que, embora as acusações de drogas que Chrishell fez sobre ela sejam muito prejudiciais, ela não tomará nenhuma ação legal contra ela … acrescentando que também pode assumir a responsabilidade por suas ações.

Além disso, ela nos diz que já é hora de resolver as coisas, para o bem de todos e voltar a se concentrar no que é realmente importante – ou seja, seus negócios.



Reproduzir conteúdo de vídeo





30/05/23 TMZ.com

Conforme informamos, Nicole foi recebendo ameaças de morte e assobios após sua discussão acalorada no programa. Chrishell falou alto para defender Nicole no IG, e depois nos disse que nada justifica esse tipo de bullying.