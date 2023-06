Semana do Meio Ambiente é aberta em Penedo com atividades no Theatro Sete de Setembro

Secom PMP

A Semana do Meio Ambiente foi aberta em Penedo com palestras educativas e a participação de estudantes no Theatro Sete de Setembro nesta segunda-feira, 05, uma realização da Prefeitura de Penedo em parceria com a Ufal, Ifal, IMA, ONGs e Semarh Alagoas.

Maria Ewilim, aluna da rede municipal, ressaltou a relevância dessa abordagem: “A preocupação com o meio ambiente precisa ser diária, mas durante cinco dias as atenções em Penedo serão voltadas para ações capazes de engajar a população a agir e minimizar os impactos da sociedade de hoje sobre as futuras gerações”.

O início da Semana do Meio Ambiente foi marcado por entusiasmo. “Torcemos para que todos tenham a oportunidade de conhecer um mundo melhor, repleto de inovações nós observamos esse movimento com esperança”, afirma João Ferreira da Silva, o Irmão Joao Secretário da SEMARH da Prefeitura de Penedo.

No período da tarde, a programação foi realizada no Instituto Federal de Alagoas, com Oficinas e Diálogos Ecoambientais Público: Escolas da rede municipal de ensino, IFAL, UFAL e comunidade. Diversas atrações estão programadas para ocorrer durante toda a semana, inclusive plantio de mudas e trabalhos de conscientização nas ruas.

Confira abaixo a programação

A Semana do Meio Ambiente em Penedo conta com importantes parcerias, como o Instituto de Meio Ambiente (IMA), o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Essas instituições se unem à Prefeitura de Penedo na busca por um futuro mais sustentável e na promoção de ações que contribuam para a preservação do meio ambiente.

Texto Fagner Honorato

Fotos Mariane Nascimento – social media Semarh Penedo

Vídeo Ricardo Alves