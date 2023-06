Senff OFERECE EMPREGOS em PR, RS e CE; Veja!

Conheça a lista de oportunidades e não perca tempo, envie seu currículo!

A Senff, empresa que se dedica a oferecer soluções financeiras para o varejo, está contratando pessoas para preencher o seu time. Dito isso, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a empresa, conheça a lista de vagas disponíveis:

Analista Comercial de Consignado JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Comercial PJ Junior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Contas – Relacionamento – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Processos JR – Curitiba – PR -Efetivo;

Analista Fiscal – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Operações JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Telefonia SR – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar Jurídico – Curitiba – PR – Efetivo;

Operador de Atendimento I – Curitiba – PR – Banco de talentos;

Coordenador (a) Comercial – Expansão Private Label – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador de Carteiras e Regulatórios – Curitiba – PR – Efetivo;

Executivo de Negócios – Hunter e Farmer – Londrina – PR e Remoto – Efetivo;

Executivo de Negócios Pleno – Passo Fundo – RS e Remoto – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Fortaleza – CE – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Credenciamento – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Senff

Dando mais detalhes sobre a Senff, vale destacar que a empresa tem um portfólio completo de produtos e serviços alinhados às inovações tecnológicas. Com 3,8 milhões de cartões circulando pelo país, ajuda os parceiros a venderem mais e os clientes a realizarem seus sonhos.

Sua missão é conectar empresas e pessoas por meio de soluções financeiras inovadoras e ágeis. Já a visão é ser reconhecida no Brasil pela excelência em seus serviços. E, claro, os valores: confiança, valorização do ser humano, inovação, trabalho em equipe e atitude de dono, são fundamentais para tudo que faz.

Por fim, com 130 anos de história, o Grupo Senff começou como uma panificadora em Curitiba, e hoje é um dos principais provedores de soluções financeiras do país.

Como se candidatar?

Como a lista de vagas da Senff está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.