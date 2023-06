Tele Denver Nuggets na noite de segunda-feira garantiu um histórico NBA campeonato, o primeiro da franquia em 47 temporadas da NBA. O Finais vitória sobre o calor de Miami confirmado Denverda ascensão ao topo do mundo do basquete – e também deu continuidade a uma sequência impressionante de títulos para pepitas propriedade.

Stan Kronkequem dirige Kroenke esportes e entretenimentoadicionou um campeonato de basquete a uma coleção crescente de títulos esportivos profissionais que agora abrange cinco ligas em apenas dois anos civis.

Avalanche, Nuggets e Rams, oh meu

KroenkeA série de campeonatos começou em 13 de fevereiro de 2022, quando o Los Angeles Rams time que ele possui derrotou o Cincinnati Bengals em Super Bowl LVI – o primeiro campeonato da franquia desde sua mudança de São Luís. Mais tarde, em 2022, Kroenke’s NHL equipe, o Avalanche do Coloradoganhou sua primeira Stanley Cup desde 2001, destronando o Relâmpago da Baía de Tampa em uma série de seis jogos.

Kroenke, que fundou KSE em 1999, também viu seu mamute do colorado reivindicar o Copa da Liga Nacional de Lacrosse em 2022, e o Guerrilha de Los Angeles – uma equipe de esports na qual ele tem participação – venceu o Liga do Call of Duty ano passado. Agora, Nikola Jokic e treinador Michael Malone adicionou um pepitas título para o armário de troféus KSE.

Ano que vem é o ano do Arsenal?

O Kroenke família também tem uma importante propriedade no exterior – Liga Premiada clube Arsenalque perdeu por pouco o título da liga para Cidade de Manchester ultima temporada.

Dada a recente sequência de sucesso das equipes de propriedade de Kroenke, pode não ser exagero sugerir que o Artilheiros poderia encerrar sua seca de títulos de 20 anos em 2024. Mikel ArtetaOs homens de ‘s lideraram a Premier League durante grande parte da temporada, antes que uma queda tardia na forma lhes custasse o troféu.