Sequência de ‘Spider-Verse’ banida nos Emirados Árabes Unidos devido ao pôster ‘Protect Trans Kids’

‘Homem-Aranha: Através do Aranhaverso‘ está em cartaz há mais de uma semana e já está chegando ao $ 400 milhões nas bilheterias mundiais. Mas esse sucesso não veio sem nenhuma controvérsia, já que Spider Gwen está sendo considerada uma heroína dentro do grupo transgênero e em geral. LGBTQ+ comunidade. Toda a paleta de cores dela tem a bandeira trans por toda parte, já ficou bem evidente que os criadores da personagem queriam passar uma mensagem. No entanto, o filme mostra um pôster que diz: ‘Proteja crianças trans‘ em uma das cenas. Isso não foi bem aceito pelo Emirados Árabes Unidos, que até hoje têm direitos humanos deploráveis ​​para as minorias. Oficialmente, o filme foi banido dos cinemas daquele país a uma semana de seu lançamento

A cena é bem menor e transmite uma mensagem positiva que retrata uma terrível realidade que as pessoas transexuais passam no dia a dia. Eles não são apenas condenados ao ostracismo, mas existem países onde eles literalmente os caçam e os matam em muitos casos. Apesar de Emirados Árabes Unidos já fizeram isso no passado, isso parece uma repetição de negócios deles após o outro filme animado foi banido não faz muito tempo. Nós estamos falando sobre ‘Ano Luz’ da Pixar, que tem uma cena em que um casal de lésbicas se beija por um breve momento. Não que os Emirados sejam um país que frequenta cinema regularmente. ‘Aranha-Verso 2’ ainda vai ganhar muito dinheiro de qualquer maneira.

Spider Gwen é o novo símbolo trans na animação?

Existe essa teoria maluca que está circulando por aí Aranha Gwen ser uma mulher trans. Não há indicação de que esse seja o caso. Nos quadrinhos, Gwen Stacy é um dos de Peter Parker interesses amorosos, mas ele acaba com Mary Jane Watson no final. A mensagem que Spider Gwen transmite é apoiar a comunidade transgênero e o LGBTQ+ comunidade em geral. Mas as pessoas que atualmente se sentem privadas de direitos estão somando dois mais dois e chegando a essa conclusão. Até que os diretores Lord e Miller falem sobre isso, as conjecturas continuarão.