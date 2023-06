Sergio Busquets chega ao Inter Miami

Sérgio Busquets vai se juntar ao seu ex-companheiro de equipe, Lionel Messino Inter Miami conforme anunciado pelo clube e Fabrizio Romano.

Sergio Busquets chega ao Inter MiamiTwitter Inter Miami

Busquets tinha manifestado a sua intenção de sair Camp Nou um mês atrás, e seu próximo passo era incerto. Além do Inter Miami, ele também chamou a atenção da Arábia Saudita. No entanto, Busquets recusou o interesse, afirmando que estava ansioso para experimentar Liga principal de futebol.

Messique compartilha um grande relacionamento com o lendário meio-campista Busquets, dá as boas-vindas à sua entrada no Inter Miami. Juntos, eles esperam levar o Miami aos playoffs.

Outro ex-jogador do Barcelona, Jordi Alba, também pode estar no radar do Inter Miami. Alba, como Busquets, declarou sua intenção de sair do Camp Nou neste verão, ficando assim disponível como agente livre.

Relatórios sugerem que alba está atualmente em negociações com o Inter Miami. Se as coisas correrem bem, ele pode se juntar Messi e Busquets em Miami dentro do ano.