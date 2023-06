Sergio Pettis sobre Patricio Pitbull: ‘Achei que ia perder essa luta, não vou mentir’

Sergio Pettis surpreendeu até a si mesmo no Bellator 297.

Vindo de uma grave lesão no joelho e lutando pela primeira vez em 18 meses, Pettis teve muito trabalho pela frente na noite de sexta-feira. Além de seu oponente Patricio Pitbull ser amplamente considerado o maior lutador da história do Bellator, Pitbull também queria fazer história ao tentar se tornar o primeiro campeão de três divisões de uma grande organização de MMA.

Mas Pettis tinha outros planos.

O campeão peso galo de 29 anos defendeu com sucesso seu trono com o melhor desempenho de sua carreira profissional de 28 lutas, dominando Pitbull a caminho de uma decisão unânime unilateral para vencer as probabilidades e marcar sua segunda defesa do cinturão.

“Achei que ia perder essa luta, não vou mentir”, admitiu Pettis na sexta-feira na coletiva de imprensa pós-luta do Bellator 297.

“Eu estava dizendo à minha garota, ‘Ei, se eu perder para alguém, tudo bem perder para Patricio Pitbull. Ele é uma lenda. Então não pensei que fosse perder, apenas tive batalhas com minha mente. Eu estava meio nervoso, assustado, tudo isso; 18 meses sem competir, então meio que esqueci como tudo isso era. E estou surpreso. Eu estou surpreso. É o oposto de Nate Diaz – estou surpreso, filhos da puta.”

Mas uma pessoa que tinha fé em Pettis?

Foi seu irmão mais velho, o ex-campeão dos leves do UFC, Anthony Pettis, que trocou uma aposta vencedora por US$ 122.500.

Assista à coletiva de imprensa pós-luta de Pettis acima para vê-lo discutir a grande vitória de sexta-feira, sua próxima defesa de título contra o vencedor do GP do Bellator, Patchy Mix, e muito mais.