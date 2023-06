Serie A: as lágrimas de alegria de Zlatan Ibrahimovic ao fazer seu discurso de aposentadoria no AC Milan

EUacabou Zlatan Ibrahimovic. Aos 41 anos, o atacante sueco anunciou sua aposentadoria do futebol após a partida do AC Milan contra o Verona. Depois de uma temporada em que disputou apenas quatro partidas devido a problemas no joelho, o ‘rossoneri’ decidiu encerrar sua história no futebol profissional com lágrimas de alegria.

As lágrimas de alegria de Zlatan Ibrahimovic ao fazer seu discurso de aposentadoria do AC MilanTwitter

O fim de uma era para Zlatan Ibrahimovic

Ao final da partida no San Siro, disse Ibra. “São tantas lembranças, tantas emoções. Na primeira vez que vim aqui você me deu felicidade e na segunda vez você me deu amor. Quero agradecer a minha família e todos aqueles que estão perto de mim por sua paciência e obrigado a minha segunda família, os jogadores. Quero agradecer ao treinador pela responsabilidade e aos dirigentes pela oportunidade. E o mais importante no meu coração, obrigado aos ‘tifosi’ por me fazerem sentir em casa. Serei um seguidor do AC Milan por toda a vida. É hora de dizer adeus ao Calcio, não a você“.

Ao longo de suas 27 temporadas na elite, Ibrahimovic se destacou por seus gols e por colecionar títulos, ainda que sempre em nível nacional. Ele ganhou quatro campeonatos da liga francesa com o PSG e quatro scudettos.

Durante suas passagens pelo Inter e pelo Milan, outro campeonato da liga durante sua curta mas intensa passagem pelo Bara e dois títulos da Eredivisie durante seus primeiros dias no Ajax. A Liga dos Campeões sempre o iludiutorneio que o impediu de lutar por prêmios individuais mais ambiciosos.