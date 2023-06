Série A: Gravações de áudio de Robinho vêm à tona: Ela estava bêbada, nem sabe quem eu sou

Parte do conteúdo das conversas mantidas por Robinho e seus amigos e usado pelo Ministério Público italiano na investigação do estupro de mulher em 2013 foram publicados no Brasil.

Nas gravações de áudio, de 2014, os amigos reconhecem que fizeram sexo grupal com a mulher e falam sobre estratégias para se defender de possíveis acusações.

“Mesmo que me chamem para alguma coisa, não tem problema. Eu vou lá e digo: primeiro, a história foi há um ano. Segundo, eu nem toquei naquela menina”, diz Robinho no clipe divulgado pelo ‘UOL’.

“Tenho medo… se não sair na imprensa, ótimo. Se não sair na imprensa, ótimo. Imagine: ‘Robinho‘amigos estupram uma garota na Itália’. Que fase!”

Apesar de não conhecerem os fatos, os áudios deixam claro que houve uma relação grupal e que a mulher estava inconsciente devido à ingestão de álcool.

“Eu dormi com ela, ela me chupou e eu fui embora. Os outros ficaram lá. eu, ela te chupou…” explica Robinho a um dos amigos, que diz: “Robinho dormindo com ela, ela chupando o Alex, é verdade cara. Como a louca se lembra disso?”

Robinhociente de que a fuga para o Brasil salvaria os envolvidos pela não extradição de brasileiros para outros países, comenta, em um trecho da gravação, como se defenderia.

“Quem tocou nela está no Brasil. Vá atrás daquelas pessoas que estão no Brasil. Lá, no Brasil. Foda-se quem dormiu com a menina. Eu não dormi com ela, você não dormiu com ela. F ***”, disse Robinho.

“Que eu dormi com ela, chance zero. Isso vai acabar em nada.”

Então um amigo responde: “Pare com isso porque eu vi que você colocou seu pênis na boca dele”.

“Isso não é nada,” Robinho respostas.

Uma das partes mais impactantes da filmagem é quando Robinho incentiva os amigos a agredir a vítima.

“Ela é uma idiota? Nós vamos bater nela! Você vai dar um soco nela e dizer: ‘P***, o que eu fiz com você? disse Robinho.

O ex-jogador foi condenado em primeira instância, em 2017, a nove anos de prisão por estupro em uma boate de Milão em 2013, quando jogava pelo Milão.

Segundo a justiça italiana, Robinho e quatro amigos abusaram de uma jovem albanesa que comemorava seu aniversário naquele dia.

Robinho encontra-se em liberdade no Brasil por impossibilidade de extradição.