Shahzada Dawood, vítima submersível do Titanic, sobreviveu ao terrível susto do avião

Bantes do trágico incidente que ceifou a vida de Shahzada Dawood e seu filho Suleman a bordo do submersível Titanic, Shahzada já havia passado por uma terrível provação quando sobreviveu a um terrível susto de avião.

Em uma postagem de blog em seu site de coaching de carreira, Christine Dawood compartilhou um incidente angustiante envolvendo seu marido Shahzada e ela mesma, que ocorreu anos antes de sua jornada malfadada no submersível Titã.

Susto de avião da vítima de Titã

Refletindo sobre a experiência, Cristina relatou um terrível susto de avião que quase lhes custou a vida. Esse incidente serviu como um catalisador para ela reavaliar e reavaliar seu caminho de vida, levando a uma introspecção significativa e crescimento pessoal.

“A largada foi tranquila, assim como a maior parte do cruzeiro, mas assim que os sinais de cinto de segurança apareceram para nos alertar sobre nossa aproximação de pouso iminente, o avião deu um mergulho profundo”, disse. Cristina disse.

“Mais tarde, li que um avião não cai mais do que três a cinco metros durante a turbulência, mas meu estômago naquele momento discordaria. Toda a cabine soltou um grito simultâneo, que se transformou em um gemido e depois em silêncio. Morto silêncio.

“Ficou escuro. Nuvens de tempestade se acumularam ao nosso redor, imergindo a cabine em um estranho tipo de crepúsculo. Não estava muito claro e ainda não totalmente escuro. Isso nos engolfou, nos provocou e soprou medo em alguns e bravura em outros.

“Eu estava assustado como nunca antes em minha vida. Eu nem conseguia enxugar as lágrimas que corriam pelo meu rosto ou mover minha cabeça para olhar em volta. Mergulhe! Ainda não acabou. Agite para a esquerda, balance para a direita! Meu cabeça bateu na janela.”

Em meio a intensa turbulência no avião, descrita como ainda mais severa do que antes, Cristina encontrou-se em um estado de transe, segurando firmemente a mão do marido até o momento em que a aeronave pousou com segurança na pista.