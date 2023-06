Shakira: Depois de tentar um ‘cara de pele escura’, não quero mais tentar ‘branco’

vocêsem dúvida, a alegada relação entre Shakira e Lewis hamilton está ganhando manchetes na imprensa. Os rumores sobre se o relacionamento deles é puramente de amizade ou vai além disso são as notícias mais procuradas.

A respeito disso, Jordi Martin é uma jornalista que mantém uma excelente relação com a cantora colombiana após acompanhar Shakira por muitos anos.

Recentemente, no programa de TV ‘Amor y Fuego’, o jornalista revelou detalhes sobre o possível relacionamento amoroso entre o artista e o piloto de Fórmula 1, visto que eles já foram vistos juntos inúmeras vezes nos últimos tempos.

Eles já foram vistos jantando, em um iate com amigos e até nas corridas do Grand Prix, que Shakira compareceu para vê-lo competir. Já foi até afirmado que houve “beijos e carinhos” no paddock após as corridas.

Durante sua intervenção, martinho afirmou que segundo fontes próximas Shakiraa própria cantora teria dito que “depois de experimentar um ‘cara de pele escura’, não quero mais experimentar nenhum ‘branco'”.

Ele também explicou que o casal decidiu levar o relacionamento aos poucos, mas o círculo íntimo dos mencionados já sabe disso.

“Tenho pessoas próximas Shakira que estiveram se encontrando com ela esta semana, e ela disse que está animada e feliz”, destacou o fotógrafo.

Declarações ao sistema de justiça

El Pais publicou recentemente trechos de Shakiradeclarações de durante seu possível caso de fraude fiscal. Nessas declarações, ela fala abertamente sobre seu relacionamento com o ex-companheiro Gerard Piquéreconhecendo que o relacionamento deles era “turbulento”.

“Nossas vidas profissionais não combinavam, era como misturar água e óleo. Eu era um viajante e ele tinha que cumprir um cronograma”, Shakira disse.

“Não nos entendíamos muito bem e espero que isso não vaze para a imprensa.

“Durante a gravidez, e é difícil de entender, eu trabalhava 14 horas por dia. Lembro-me de estar no palco com minha barriga grande, fazendo meus movimentos típicos … Acho que parecia ridículo.”

Ela até acusou as autoridades fiscais espanholas de serem sexistas, pois presumiam que Shakira teve que se estabelecer na Espanha porque teve um filho com um parceiro espanhol.

“É uma visão atrasada e um tanto sexista”, observou ela.

“Pensar que porque uma mulher tem um filho com um espanhol, ela automaticamente tem que abraçar o conceito tradicional de família.

“Não estava com vontade de vir para a Espanha. É um país bonito, mas não é o epicentro da indústria da música. Para mim, estar na Espanha é um grande sacrifício para o meu sucesso profissional porque não tenho acesso ao melhor produção artística, que está nos Estados Unidos.”