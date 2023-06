Shakira e Lewis Hamilton teriam sido flagrados se beijando e se abraçando

Shakira e Lewis hamilton dizem ter um relacionamento amoroso que vai além da amizade, e chegam a dar mostras de afeto e trocar beijos na frente de pessoas próximas.

Testemunhas no Grande Prêmio da Espanha afirmaram tê-los visto abraçados e se beijando no paddock de Montmelo, conforme mencionado em um artigo de Silvia Mesas para Vaniatis do The Confidential.

Citando fontes diretas de ShakiraDe família, Vaniatis confirma que o caso entre as duas celebridades está em sua fase inicial e descreve-o como um começo alegre e agradável que traz felicidade ao cantor colombiano.

Chegando perto de Miami

A mídia destaca que Shakira e hamilton já se conheciam há algum tempo e eram amigos de certa forma, mas o namoro começou durante o GP de Miami.

Antes da revelação de seu relacionamento com hamiltonhavia rumores de que Shakira estava interessado em um músico proeminente, embora nenhum detalhe específico tenha sido fornecido.

Vaniatis questiona se terá sido uma estratégia deliberada para enganar os adeptos, ao que a fonte consultada respondeu com um toque de ironia.

ShakiraA volta de Miami para Miami marcou uma mudança positiva em sua vida, já que ela foi vista sorrindo e curtindo vários eventos esportivos e de entretenimento na companhia de seus amigos.

A separação com pique teve um impacto profundo sobre ela, e ela levou muito tempo para se recuperar. Embora ela ainda se sinta magoada e ressentida, a situação parece estar melhorando.

Na companhia de hamilton, Shakira parece ter encontrado um motivo para sorrir novamente, se divertir e se divertir. Eles compartilham interesses comuns em moda, música e surf. Recentemente, eles até compartilharam vídeos deles mesmos surfando na mesma prancha, o que chamou a atenção de seus fãs.

Nenhum Shakira nem Lewis hamilton confirmaram ou negaram os rumores sobre seu suposto relacionamento. No entanto, os fãs da cantora estão felizes em vê-la feliz e sorridente mais uma vez.