Shakira e o verdadeiro motivo da ausência de Milan e Sasha no casamento do tio

Fvermes Barcelona zagueiro Gerard Piqué foi flagrado no aeroporto de Miami recentemente com seus filhos de seu relacionamento com Shakira.

Milan e Sasha foram vistos segurando a mão do pai quando voltaram para Miami com a mãe depois de passar alguns dias na Espanha. Esta situação era incerta, pois Piqué havia solicitado Shakirapermissão para que os filhos compareçam ao próximo casamento de seu irmão.

O casamento, uma celebração significativa para pique‘s family, acontecerá no dia 23 de julho. No entanto, o famoso artista descartou imediatamente a ideia de permitir que os filhos acompanhassem o pai ao casamento do tio. Shakira decidiu não estender sua estada em Barcelona além do que havia sido originalmente combinado.

Segundo o jornalista Pepe del Real, que partilhou a informação no ‘El programa de Ana Rosa’, há uma cláusula no acordo de separação assinado por Shakira e Piqué que dita quem pode residir na casa e ficar com os filhos.

Esta cláusula foi implementada por Shakira para salvaguardar o bem-estar dos menores e garantir que indivíduos que possam estar apenas passando pela vida de seus pais não se envolvam em suas próprias vidas.

“Pique fez todos os esforços para chegar a um acordo com Shakira para que ela permitisse, mas o problema é que ela informou a ele que o acordo estabelece que seu atual parceiro, a menos que seja acordado por ambas as partes, não pode compartilhar o mesmo espaço com as crianças”, explicou o jornalista.

“Na verdade, nessa ocasião, quando Piqué chegou com as crianças, sua atual companheira Clara Chia mudou-se para a casa de seus pais. Em vez de dividir a mesma casa, ela ficou na casa dos pais. Piqué afirmou: ‘Se [Shakira] deixa os filhos comigo, não posso trazer meu companheiro atual.'”