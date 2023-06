Shakira e sua estranha jogada em Barcelona que surpreendeu Piqué e sua comitiva

Cada movimento de Shakira é seguido pela imprensa no momento, já que sua vida pessoal a colocou nas manchetes por muito mais do que apenas sua música.

Sua separação do ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué levou a cantora a se tornar o foco principal das notícias sobre celebridades.

Desde então, ela se mudou para Miami com os filhos do casal, mas voltou a Barcelona recentemente.

Isso foi para a corrida de Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, nos arredores da cidade catalã.

Foi surpreendente para todos que ela levou seus filhos com ela para Barcelona para a viagem, mas foi mais surpreendente que ela tenha ficado na casa que ela morava com pique e as crianças.

Shakira volta à casa de Piqué

Segundo o jornal La Vanguardia, a casa está localizada no conjunto habitacional Ciudad Diagonal (Esplugues de Llobregat), perto de Barcelona.

“Ela até levou os lençóis com ela”, disseram ao jornal, quando Shakira partiu para Miami.

No entanto, antes de seu retorno a Barcelona em junho, uma equipe de limpeza estava na antiga casa da família.

A colombiana foi autorizada a voltar para o que já foi sua casa, mas cuja propriedade é mantida por piqueda empresa Inversiones BCN Two & Two SL, de acordo com o jornal.

Por outro lado, ambos pique e sua comitiva não sabem o motivo da visita do colombiano a Barcelona, ​​pode ser para entrar em contato com seus advogados ou passar um tempo com Lewis hamilton.

No entanto, eles tentaram evitar qualquer conflito vindo com Sasha e Milan, para que não prejudicasse o ex-jogador.