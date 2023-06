Shakira foi flagrada festejando muito no clube de Miami sem Lewis Hamilton?

Cada movimento de Shakira está sendo observado pela imprensa. Sua vida amorosa continua sendo a notícia mais procurada na mídia. Sentimentalmente ligado ao ator Tom Cruise, piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ou jogador da NBA Jimmy Butlera verdade é que desde a separação do futebolista espanhol Gerard Piqu, a cantora de Barranquilla continua a desfrutar do seu estado de solteira.

Ela recentemente passou alguns dias de férias com seus filhos Milan e Sashan na Costa Rica, especificamente em Santa Teresa de Cbano. é lá onde Gisele Bündchen, ex-mulher de Tom Bradypossui uma casa onde a signatária do Monotony e sua família planejam ficar nos próximos dias.

As redes sociais já filtrou um vídeo do artista colombiano curtindo uma noite em um clube de Miami. Mas será mesmo Shakira? Enquanto muitos usuários afirmam que é ela, eles não podem ter 100% de certeza de que é a ex de Piqué dentro do clube. No clipe em questão, publicado pelo usuário Fan @2022____2023, a cantora parece estar se divertindo muito.

Shakira grávida?

Mais uma vez, Mhoni Vidente fez uma revelação sobre a vida de Shakira. A famosa médium já previu que o futuro não seria tranquilo para Shakira. E recentemente a médium disse que Shakira poderia engravidar de seu terceiro filho. A previsão caiu como uma bomba nas redes sociais e entre os fãs do artista, a quem os últimos relatórios apontam Lewis hamilton: “Shakira vai ser mãe este ano. O pai é esportista ou alguém que tem se encontrado com ela”.