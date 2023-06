Shakira sai de férias e vai pro mar, quem ela levou pra praia dessa vez?

Shakira esteve no noticiário recentemente entre rumores sobre sua vida amorosa e complicações familiares relacionadas a seus filhos e a Piqu família, o cantor e ambos Milão e Sasha escapou dos holofotes e escândalos para curtir merecidas férias em Costa Rica.

Há poucos dias, as crianças voltaram para Miami com o pai Gerard Piqu, que teve que correr de volta para a Espanha para assistir ao casamento de seu irmão Marc. E embora o ex-jogador de futebol quisesse que os pequenos estivessem com ele, Shakira acrescentou uma cláusula em seu acordo parental onde seus filhos não podem se encontrar com Clara Chiaatual sócio de Piqué.

Shakira levou os filhos para a Costa Rica

Assim, sem a possibilidade de estar na Espanha com o tio Marc, Milan e Sasha saíram de férias com a mãe.

Jornalista Glenda Umaa foi quem revelou que Shakira estava na Costa Rica

“Pessoal, meu coração está batendo forte, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Estamos aqui na Costa Rica no hotel, não vou dizer qual, e acabamos de ver a Shakira com os filhos. Ela está aqui na Costa Rica. Eu a persegui e a persegui, mas ela se foi”, disse ela em um vídeo que postou no Instagram enquanto parecia muito animada.

A jornalista revelou como viu Shakira na Costa Rica

Ela então postou uma foto com Tony, irmão de Shakira, “Foi totalmente inesperado. Estávamos jantando em uma reunião de negócios na Costa Rica e ficamos surpresos quando a vimos passando correndo com seus dois filhos. Todos nós dissemos…: é a Shakira!!!! Levantei-me, mas não consegui alcançá-la. Fiquei bem pertinho do elevador onde eles subiram e aí o brother desceu, muito legal, ficou conversando com a gente e até tirou foto. Que grande alegria apreciar a beleza do meu país.”

O jornalista continuou “tEntão fiquei sabendo que amanhã eles partirão para o Pacífico. Era o plano original para hoje, mas por causa do tempo, eles tiveram que pernoitar em San Jose.. As crianças vestidas com camisetas do Lakers jantaram sushi como adoram, pelo que pudemos descobrir. Divirta-se, querida Shakira.”