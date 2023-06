Shakira se abre após a separação de Piqué: passei por negação, raiva, dor, aceitação, luto, luto, esperança, decepção…

Shakira se abriu sobre vários problemas pessoais, com foco em sua família, incluindo seus pais e filhos, bem como os desafios que ela enfrentou após sua separação do ex- Barcelona zagueiro Gerard Piqué.

A famosa cantora sentiu que não sobreviveria a uma dor tão imensa, perdendo uma pessoa que amava enquanto precisava desesperadamente de seu apoio e orientação enquanto seu pai estava na UTI.

“Tudo desabou para mim, minha casa estava caindo aos pedaços”, Shakira disse Pessoas Espanha.

“[My father’s] a recuperação tem sido incrivelmente difícil e lenta, mas ele é um homem notável e amado que sempre nos surpreende com sua força.”

E as crianças?

Em relação aos filhos dela Milão e Sashaela reconhece que os filhos lhe dão uma força indescritível e trazem alegria ao seu dia a dia.

“Eles significam tudo para mim; eles são a razão pela qual eu vivo”, Shakira adicionado.

Ela também reconheceu o papel da música em sua vida, descrevendo-a como uma tábua de salvação que a salvou e lhe deu coragem para ser ela mesma, especialmente em tempos difíceis em que se sentia perdida.

“A música me conectou com meu verdadeiro eu quando senti que estava perdendo minha identidade. Era meu espelho”, observou ela.

Ela ainda reconhece que seu limitado tempo livre este ano foi dedicado a lutar por seus filhos, pais e estabelecer uma nova vida fora da Espanha, garantindo um novo lar para seus filhos.

“Há dias em que me sinto forte, apesar das muitas dificuldades que enfrentei” Shakira declarado.

“Já experimentei coisas que me assustaram, mas sobrevivi a elas. A resiliência dos seres humanos, especialmente das mulheres, é ilimitada.”