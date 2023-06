Shakira se torna inspiração do GP da Espanha de F1 de Hamilton e volta ao pódio: preciso encontrar uma latina

Shakira sem dúvida se tornou uma das mulheres do momento. E desde que ela se separou de Gerard Piquéa cantora colombiana já foi ligada a várias celebridades, mas até o momento não há confirmações ou desmentidos.

Ela já foi vista no Grande Prêmio de Miami com Tom Cruise em uma das caixas com seus filhos, embora de acordo com vários relatos da mídia, Shakira não está interessada no ator americano e Heat garantiu que “ela não quer envergonhá-lo ou incomodá-lo, mas não há atração ou romance da parte dela, ela estava apenas sendo amigável. Ela está lisonjeada, mas não está interessada, e essa mensagem foi educadamente transmitida a Tom”.

Shakira viajou para Barcelona

Neste domingo, Shakira chegou a Barcelona e deixou os filhos com Gerard Piqué antes de retornar à sua antiga casa em Esplugues de Llobregat, que dividia com o ex-jogador de futebol.

A colombiana surpreendeu a todos ao desembarcar com 19 malas, mas isso não é tudo. Ela foi direto para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em Barcelonaonde Lewis hamilton voltou ao que era antes e recuperou um lugar no pódio que não conquistava desde o Grande Prêmio da Austrália. A presença do cantor no paddock pode ter influenciado?

A única coisa que podemos dizer é que Hamilton está muito entusiasmado por ter uma namorada latina. O esportista dava uma entrevista para uma plateia em meio a um evento quando de repente revelou: “Preciso encontrar uma latina”.

Eles estavam juntos em Miami

Shakira e Lewis hamiltonjantar de depois do Grande Prêmio de F1 de Miami era um dos principais assuntos da época. Circula na internet um vídeo que mostra a cantora colombiana no restaurante Cipriani na companhia do heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Mas não foi a única ocasião, pois Shakira viu Hamilton novamente e em um momento romântico. Meios de comunicação como The Sun e Daily Mail publicaram fotos em que o cantor pode ser visto em um iate na costa de Miami, junto com o motorista e outros amigos seus.