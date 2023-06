Shakira sem medo do perigo: Ela entra em seu ‘próprio’ carro de Fórmula 1 e envia uma mensagem para Lewis Hamilton

ROs rumores de um romance entre Shakira e Lewis Hamilton estão ficando cada vez mais fortes. Meios de comunicação como o People Espanol chegaram a afirmar que eles já estão namorando e, nos últimos dias, chegou a afirmar que eles poderiam ser vistos no paddock do Grande Prêmio da Espanha se beijando e abraçando. Embora nenhum deles confirme ou negue, parece que através de suas redes sociais e seus comentários há algo mais do que uma boa amizade.

E isso pode ser deduzido do último anúncio da cantora colombiana para a marca de salgadinhos Sabritas. Shakira faz o papel de uma artista que, cansada do stress e do stress de todos os lados, agentes, fotógrafos e outros, decide fugir numa carrinha a toda a velocidade e com uma condução algo imprudente. A protagonista pula todos os obstáculos como se fosse um piloto de Fórmula 1.

Após esses boatos, a cantora colombiana concedeu uma entrevista ao jornal mexicano Milenio, onde relata como está passando por seu atual momento: “Estou em um momento muito emocionante da minha carreira, me sinto completamente apaixonada pela música, pelo que Eu tenho”, confessou ela. “Passo momentos e dias em que me sinto mais conectada, outras vezes menos, mas agora me sinto hiperconectada com minha profissão, paixão e desejo, são essas coisas que me movem; minha força motriz agora são meus filhos , minha família, também tenho muita vontade de fazer mais música, de me reunir com amigos e fazer novas colaborações”.