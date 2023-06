Shakira terá outra estátua enorme dedicada a ela, onde estará a escultura e qual é a altura dela?

Shakira agora alcançou o status de lenda, pois sua fundação ‘Pies Descalzos’ ajudou muitas pessoas por meio de seu trabalho filantrópico, portanto, o prefeito Jaime Pumarejo anunciou que uma estátua da cantora Shakira em breve será colocada em um local estratégico na cidade onde ela nasceu. .

Onde ficará a escultura de Shakira?

Segundo o autarca, caberá aos cidadãos escolher – através de votação – o espaço onde será instalado este monumento. “Tpergunta que fazemos ao povo de Barranquilla é onde eles querem ver esta estátua, onde eles gostariam que a colocássemos, e assim participar e enviar muito carinho a este artista que elevou o nome de nossa cidade e a levou ao redor do mundo mundo,” ele disse.

Qual será a altura da estátua de Shakira?

O governador distrital indicou que a obra está em andamento e está a cargo do artista plástico Yino Mrquez. “Vamos homenagear Shakira. Em alguns meses, estaremos inaugurando uma estátua dela para que o povo de Barranquilla sentir orgulho desta referência cultural, mas também para que os visitantes venham fazer uma ‘peregrinação’, tirar uma fotografia, hospedar-se num hotel e investir na nossa bela cidade”, disse.

Nesse sentido, o próprio artista plástico Yino Marquez confirmou que a escultura da cantora Shakira vai ser 20 pés de altura e será feito em bronze. “O processo encontra-se em fase de preparação,” ele explicou.

Shakira participará do evento Pies Descalzos

Pumarejo acrescentou ainda que o artista acompanhará o evento de entrega da megaescola Nuevo Bosque, construída com o apoio do Fundação Pies Descalzos. O anúncio foi feito em meio ao início da construção de uma escola no bairro Villas de San Pablo, projeto apoiado pela organização liderada pelo artista, bem como pelo Ministério da Habitaçãoo Escritório do prefeitoe a Fundação Santo Domingon.

Shakira já tem uma estátua em Barranquilla

É importante destacar que desde 2006 já foi erguida uma estátua em homenagem ao cantor e compositor barranquilla, localizada no parque ao lado do estádio metropolitano, na zona sul da cidade. Foi criado pelo artista alemão Dieter Patt e tem 16 pés de altura, porém está deteriorado.