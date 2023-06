Shakira vai estrear o videoclipe de “Copa Vaca”; é outra mensagem para Piqu?

Shakiraque após sua separação de Gerard Piqu, está prestes a lançar sua sexta música para o deleite de seus milhões de fãs ao redor do mundo.

Ontem, a cantora colombiana revelou em sua conta no Instagram que na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, lançará o videoclipe oficial da música “Copa Vaca”que conta com a colaboração do compatriota Manuel Turizo.

no cartazMebarak Ripoll pode ser vista como uma sereia à beira-mar. Ao fundo há imagens dela com o Turizo que certamente vão aparecer no vídeo.

O que diz a letra de “Copa Vaca”?

Alguns dias atrás, Shakira publicou um vídeo no Instagram onde pode ser vista a surfar e ao fundo ouve-se o que parece ser um verso da música que está prestes a ser lançada.

No post de 20 segundos, Shakira canta o seguinte:

“Você está sempre ocupado com tantos negócios.

Seria bom, meu amor, um pouco de lazer.

Relaxe aqui no sofá e me dê sua atenção.

Ligue o telefone, use sua mão comigo.

Eu sei que você é gostosa, mas eu sou muito mais gostosa.”

A que horas estreia “Empty Cup”?

Los Angeles: 17:00 horas

Nova York: 20h00

Miami: 20h00

Cidade do México: 18h

Shakira: músicas depois de terminar com Piqu

Desde que terminou o relacionamento com o ex-jogador de futebol, Shakira lançou cinco músicas: “Parabéns” e “Monotona” em 2022 e “Sessão de Música 53” com Bizarrap, “TQG” e “Acrstico” em 2023, respectivamente.

A esta lista teremos que acrescentar “Copa Vaca”que pelo verso mencionado, também parece ser dirigido ao atual presidente da Liga dos Reis.

Colaborações com colombianos

Esta será sua segunda colaboração com artistas colombianos neste 2023. Em 23 de fevereiro, o vídeo oficial de “TQG” com Karol G foi lançado, uma música que até hoje acumulou quase 612 milhões de visualizações no YouTube.

Espera-se que com Manuel Turizo em “Copa Vaca” ele também fará muito bem em confirmar 2023 como um dos melhores de sua carreira, pelo menos profissionalmente.