Shallon Lester, estrela do YouTube, promete ação legal contra documentário de Meghan e Harry na Netflix

Yestrela do outTube Shalon Lester está tomando medidas legais contra Meghan Markle e Príncipe Harryvisando responsabilizá-los por suposta difamação em seus Netflix documentário. Lester, que apareceu no documentário, nega as alegações do casal de que ela participou de uma campanha de ódio online contra eles.

Em um vídeo do YouTube, ela expressou sua determinação em buscar medidas legais: “É difamação, é calúnia, é descaracterização”. Lester, com mais de 346.000 assinantes, é inflexível em contestar as acusações feitas pelo Duque e Duquesa de Sussex.

Lester também criticou Meghan Markleética de trabalho, especialmente à luz da recente saída do casal de Spotify e a perda de seu contrato de podcast de $ 20 milhões. Referindo-se à duquesa como “uma maleta de game show de reality show”, ela destacou o crescente número de críticos denunciando o suposto direito e antipatia do casal. Notavelmente, Lester mencionou Bill Simmons rotulando-os de “vigaristas” e até citou o chefe da United Talent Agency questionando seu talento.

Sobre seu envolvimento no documentário, Lester afirmou que nunca foi abordada pela Netflix por sua perspectiva, apesar de ter sido apresentada no episódio 5. Ela denunciou a suposição do casal de uma conspiração global contra eles e os rotulou como “paranóicos e auto-engrandecedores”. Lester acredita firmemente que as narrativas de vítimas de Meghan e Harry contribuem para sua percepção negativa.

Lester pretende entrar com ação judicial

A tensão entre Lester e os Sussex surgiu após sua aparição no segmento do documentário sobre conspiração de trollagem. Ela pretende entrar com uma ação legal não só contra Megan e Harry mas também contra Christopher Bouzyo CEO da Bot Sentinel, por suas declarações supostamente infundadas apresentadas como fatos.

Lester desafia qualquer pessoa associada ao documentário a comprovar suas reivindicações, enfatizando que a suposição de uma rede oculta apenas alimenta o desdém público pelo casal.