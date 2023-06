Shane Burgos diz que é ‘surpreendente’ mais lutadores do UFC não testarem free agency: ‘Não dá para se apaixonar por 3 letras’

Shane Burgos sabe por experiência própria que não é fácil tomar a decisão de deixar o UFC, mas no final das contas foi o melhor para sua carreira e, mais importante, o que foi melhor para sua conta bancária.

O veterano de 32 anos, que competiu no UFC por 11 lutas em quase seis anos, decidiu no final de seu último contrato com a promoção que testaria a agência livre. Foi uma aposta em si mesmo, mas que Burgos estava disposto a aceitar porque só queria saber quanto valia no mercado aberto, especialmente com vários promotores procurando construir listas impressionantes.

No fim, Burgos fechou acordo para entrar no elenco do PFL — movimento que levou até o presidente do UFC, Dana White, a admitir que a organização errou ao dispensá-lo — e não se arrepende da decisão. Talvez a única coisa que confunda Burgos é que mais lutadores nem tentam testar a agência livre para entender melhor as oportunidades potenciais que estão por aí para eles.

“Não faz sentido os lutadores não testarem [free agency] fora, na minha opinião, principalmente quando você vai mais longe”, explicou Burgos em entrevista ao MMA Fighting. “Eu estava no ranking por alguns anos naquele momento e fazia sentido para mim testá-lo. Por que eu não iria testá-lo para ver o que valho? Em minha mente, sei quanto valho – um bilhão de dólares – mas quero ver quanto essas outras promoções acham que valho. Não vejo por que nenhum lutador, especialmente os lutadores classificados, não faria isso. Mas não se assuste se você não estiver classificado.

“Você tem caras que estão no UFC há tantos anos que nunca nem tentaram testar e é realmente incrível para mim. Você é casado com o UFC? Porque o UFC vai te substituir num piscar de olhos. Porque eles não são casados ​​com você tanto quanto você é casado com eles. Você não pode se apaixonar por três letras. Você tem que fazer o que é certo e esta não é uma longa carreira.”

Agora, para ficar claro, Burgos não estava em desacordo com o UFC nem tinha qualquer má vontade em relação à promoção, mas também deixou claro que, em última análise, é um defensor dos lutadores.

É por isso que ele espera que mais atletas pelo menos considerem as opções que estão disponíveis para eles, o que por sua vez pode forçar o UFC, como o maior promotor de todo o MMA, a se tornar mais agressivo, oferecendo melhores salários e benefícios.

“Você não consegue muitos caras que são capazes de [fight] na casa dos 40 anos, então sinto que você deve maximizar seu potencial para ganhar o máximo de dinheiro possível e a única maneira de fazer isso é lutar pelo seu contrato ”, disse Burgos.

“Você quer a competição. A competição é saudável. É saudável para o UFC, é saudável para o PFL, é saudável para os lutadores e eu só me importo mesmo com os lutadores.”

Além de seu próprio acordo, Burgos não precisa ir além do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, para saber que a agência livre funciona em benefício dos atletas.

Quando Ngannou não conseguiu chegar a um acordo com o UFC sobre um novo acordo, ele testou o mercado aberto antes de assinar um lucrativo acordo com o PFL que também lhe dará a oportunidade de buscar lutas de boxe, bem como a chance de trazer o MMA para África, que era extremamente importante para ele.

“Sinto que ele se juntou ao meu time”, disse Burgos. “Quero crescer com o PFL. Eu quero que o PFL cresça obviamente e o Francis só vai ajudar nisso. Eles têm a assinatura de Jake Paul, eles têm o Cedric [Doumbe] assinatura, então eles estão fazendo grandes movimentos. Eles estão mostrando que não estão aqui apenas para participar. Eles estão tentando competir com o UFC e é isso que eu acho que vai acontecer no futuro.

“O dinheiro fala e quando você tem caras que estão ganhando um milhão de dólares, talvez você não tenha tantos seguidores no Instagram quanto os caras do UFC na eliminatória, mas o que tem mais peso – seguidores no Instagram ou alguns milhões de dólares no banco? Quando sentei e pensei nos prós e contras, simplesmente não fazia sentido eu não assinar o acordo que assinei com o PFL. Estou muito feliz com a decisão que tomei e a assinatura de Francis apenas solidifica ainda mais minha alegria e minha felicidade com minha decisão”.

Dito isso, Burgos reconhece que ainda há muito trabalho a ser feito quando se trata de remuneração de lutadores em geral, seja PFL, UFC ou qualquer outro lugar.

“Este é o esporte mais louco”, disse Burgos. “Estamos fazendo a merda louca, vamos lá e lutamos e você tem caras ganhando $ 10.000 e $ 10.000 e $ 12.000 e $ 12.000 e o que estamos fazendo é insano. Você tem caras aquecendo o banco na NBA e eles garantem alguns milhões de dólares por ano. É incompreensível para mim.

“Nosso salário fixo ainda é muito baixo. Eu preciso disso para ir mais alto. Eu quero que Francis, o dinheiro que ele está ganhando, não seja normal, mas não tão louco. Obviamente, isso levará algum tempo, mas acho que é para onde estamos indo. Eu só quero que isso apresse a porra da coisa.