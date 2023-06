Shannen Doherty compartilha vídeo antes da cirurgia de remoção de tumor cerebral

A atriz postou o clipe pré-operatório na quarta-feira, datando-o de “16 de janeiro de 2023” … fazendo perguntas enquanto se preparava para sua grande cirurgia. Shannen escreve: “Estou claramente tentando ser corajosa, mas estou petrificada. O medo foi avassalador para mim. Com medo de todos os resultados ruins possíveis, preocupada em deixar minha mãe e como isso a afetaria.”

Shannen admite que estava preocupada em sair da cirurgia e não ser mais a mesma pessoa – terminando com: “É assim que o câncer pode parecer”.

Para quem não sabe, a estrela de “Charmed” foi diagnosticada com câncer de mama em 2015, mas revelou no início deste mês que agora tem metástases cerebrais… uma condição em que as células cancerígenas se espalham de seu local original para o cérebro.