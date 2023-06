Shaquille O’Neal sobre Nikola Jokic após o jogo 1 das finais da NBA: “Ele sempre fará a jogada certa”

Performances de Nikola Jokic continuam a chocar… até lendas. Depois da noite de quinta-feira Jogo 1 das Finais da NBA, O centro de Denver teve mais uma vez o melhor desempenho na arena e assinou um triplo-duplo na vitória do Nuggets por 104 a 93 sobre o Miami Heat com 27 pontos, 14 assistências e 10 rebotes… números que lhe valeram os elogios do Hall da Fama Shaquille O’Neal.

“Joker, o que você pode dizer sobre ele?… Passe, pontuação, liderança impressionantes, e ele é uma verdadeira definição de deixar o jogo vir até você… Nos primeiros cinco, seis minutos, ele provavelmente nem atirou… A maioria dos caras, especialmente a opção número um, vai conseguir isso: “Eu quero marcar, mas quer saber? Vou procurar meus companheiros. Vou criar oportunidades para eles””, Shaquille O’Neal disse durante o pós-jogo.

Com seu triplo-duplo, Nikola Jokic se tornou o primeiro jogador a conseguir um em seu Estreia nas finais da NBA desde que Jason Kidd fez isso em 2002. Além disso, com suas 14 assistências, ele quebrou o recorde de assistências de um pivô em um jogo do campeonato da NBA, que pertencia a Bill Russel.

“Ele é uma verdadeira definição de um grande jogador. Ele não apenas se faz parecer bem, faz todo mundo parecer bem. E eu não sei se ele é um passe primeiro ou um arremessador primeiro, mas ele definitivamente joga o jogo da maneira certa. Ele era super impressionante de assistir. Esta é a era da nova era de um grande homem. Ele vai fazer a jogada certa todas as vezes… Esse cara é super impressionante como um homem grande, e Estou feliz por poder vê-lo ao vivo”,O’Neal comentou sobre ‘o desempenho do Coringa.

Jogo 2 das Finais da NBA acontecerá na noite de domingo, 4 de junho. Denver Nuggets vai tentar derrotar calor de Miami mais uma vez na Ball Arena.