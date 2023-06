Shaquille O’Neal surpreende os fãs cantando rap para responder às críticas enquanto procura por ‘Home Depot Girl’

Los Angeles Lakers lenda Shaquille O’Neal respondeu de maneira enfática aos indivíduos que duvidaram de seus motivos, enviando uma mensagem poderosa aos seus críticos.

Isso ocorreu quando ele enviou uma mensagem privada à personalidade viral da Internet conhecida como ‘Home Depot Girl’, cujo nome verdadeiro é ariana josephine. A ‘Home Depot Girl’ ganhou atenção significativa por sua decisão de renunciar à criação de uma conta OnlyFans e, em vez disso, buscar um emprego de colarinho azul na ‘Home Depot’.

Comentários depreciativos

No entanto, Josefina se viu em uma situação controversa depois de fazer comentários depreciativos sobre profissionais do sexo e sua profissão. Isso é quando shaq interveio, revelando que ele a procurou em particular para oferecer seu apoio.

O’Neal enfrentou críticas por suas ações, com muitos acusando-o de fazer avanços para a mulher. Em resposta, ele negou essas acusações, afirmando que suas intenções eram apenas inspirar e elevar as pessoas, pois essa é sua natureza.

shaq mais uma vez retaliou contra os odiadores e detratores, desta vez chegando a criar um vídeo para resolver a situação. O clipe rapidamente ganhou popularidade on-line e destaque shaq visitando uma loja da Home Depot em busca de Josephine. No vídeo, ele até mostrou suas habilidades de rap ao mesmo tempo em que rejeitou seus críticos.

Infelizmente, Shaq não conseguiu localizar a ‘Home Depot Girl’. No entanto, é evidente que suas ações visavam envolver de forma lúdica aqueles que questionavam seus motivos.