Shavkat Rakhmonov x Kelvin Gastelum definido como co-luta principal do card do UFC em 16 de setembro

Shavkat Rakhmonov se enfrentará com Kelvin Gastelum em um evento co-principal dos meio-médios no próximo card do UFC em 16 de setembro na T-Mobile Arena em Las Vegas como parte de um show comemorando o Dia da Independência do México.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a nova luta, que servirá como co-headliner para a revanche pelo título dos moscas entre a campeã Alexa Grasso e Valentina Shevchenko.

A luta entre Rakhmonov e Gastelum acontece depois que os dois lutadores pediram o confronto e obviamente o UFC estava ouvindo.

Invicto com um cartel perfeito de 17-0 e uma notável taxa de finalização de 100 por cento, Rakhmonov fez uma escalada constante no ranking do UFC desde sua primeira aparição na promoção. Ele conquistou suas duas maiores vitórias em suas competições mais recentes, depois de finalizar Geoff Neal e Neil Magny em atuações consecutivas.

Agora ele pretende adicionar Gastelum ao seu currículo, já que o ex-desafiante interino do título dos médios retorna à divisão dos meio-médios pela primeira vez desde 2016.

Gastelum já foi apontado como um futuro candidato a 170 libras, mas ele lutou para ganhar peso em várias ocasiões e isso acabou levando a sua subida dos médios. Foi aí que ele causou seu maior impacto ao conquistar vitórias marcantes sobre Michael Bisping, Ronaldo “Jacaré” Souza e, mais recentemente, uma tentativa de Luta da Noite contra Chris Curtis.

Ele vai pular direto para o fundo do meio-médio com a luta contra Rakhmonov em setembro.

Mais lutas serão adicionadas ao próximo card em 16 de setembro, que irá ao ar ao vivo na ESPN + domesticamente.