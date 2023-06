Shawn Mendes se junta a Ed Sheeran no palco, primeiro show ao vivo desde o hiato da turnê

Como ele disse na época, “A realidade é que eu não estava nem um pouco preparado para o quão difícil seria fazer uma turnê depois desse tempo fora. Depois de falar mais com minha equipe e trabalhar com um grupo incrível de profissionais de saúde, ficou mais claro que preciso aproveitar o tempo que nunca levei para o lado pessoal, para me firmar e voltar mais forte.”

Shawn lançou recentemente uma nova música, “What the Hell Are We Dying For?” – embora com alguns controvérsia sobre a capa do single arte – mas é outro sinal de que o artista está pronto para um retorno completo à atuação.